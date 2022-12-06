Минфин не согласился с Банком России в вопросе тотального лицензирования майнинга

Российский Центробанк фактически выступает за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, с такой позицией регулятора Минфин не согласен. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, написало агентство РИА Новости.

«У Центрального банка появилась новая позиция. Фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри эспериментально-правового режима. То есть люди, которые должны делать майнинг, должны это делать через уполномоченные организации и так далее, то есть фактически тотальное лицензирование. Мы против», — заявил замминистра.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках форума РБК «Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы» рассказал о планах легализовать криптовалюту в России в 2023 году.

В феврале 2022 года глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает против запрета майнинга в стране. По его словам, процесс добычи криптовалют необходимо ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности и брать налог.

До этого Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности.