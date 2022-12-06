Ekorea: потолок цены на нефть России может вызвать резкий рост нефтяных котировок

Введение предельной цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет резкий рост нефтяных котировок. Такое мнение выразил исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хен, написала южнокорейская газета Ekorea.

«Если указ президента России (о запрете поставок присоединившимся к ограничениям странам) будет издан, то Евросоюз (ЕС) и страны G7 не смогут покупать российскую нефть, что с большой вероятностью вызовет резкий рост цен на нефть», — сказал он.

Кроме того, исследователь полагает, что эффективность самих мер на сегодняшний день достаточно сомнительна. По его словам, повлиять на цену можно только при наличии монополии на покупку товара, при этом Европа сама сильно зависит от российского сырья. А Китай и Индия пока к ценовому потолку не присоединились.

Накануне министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна не обеспокоена введением потолка цен в отношении российской нефти и планирует дальше покупать сырье у Москвы.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.