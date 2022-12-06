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Депутат Рады Железняк заявил об увеличении госдолга Украины на 45% с февраля

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Global Look Press

С февраля 2022 года госдолг Украины увеличился на 45% и в настоящее время приближается к отметке 80% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«С конца февраля в гривневом эквиваленте долг увеличился на 45% <....> В целом объем государственного и гарантированного государством долга Украины приближается к 80% ВВП», — написал Железняк.

По его словам, с конца февраля размер внутреннего госдолга Украины увеличился на 23%, внешнего — на 63%. При этом государственный прямой долг по состоянию на 1 ноября 2022 года составил $93,5 млрд.

В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял о еще большем уровне госдолга Украины. 29 ноября он написал в своем Telegram-канале, что размер государственного долга по итогам октября 2022 года вырос на $5 млрд и составил $103,1 млрд. Основной причиной стало увеличение объемов внешних заимствований для финансирования дефицита бюджета.

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