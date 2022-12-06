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Госдума приняла во втором чтении проект об установлении МРОТ на 2023 год в 16 242 рубля

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Фотослужба Госдумы РФ

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из пояснительных материалов к законопроекту, соответствующий МРОТ предлагается установить с 1 января 2023 года с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

В первом чтении этот законопроект был принят 26 октября.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что проект бюджета РФ на предстоящие 2023–2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат работников бюджетной сферы.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает новый размер прожиточного минимума на 2023 год, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей.

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