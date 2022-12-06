Новак: Россия с января по ноябрь увеличила добычу нефти на 2,2%

Россия в период с января по ноябрь 2022 года увеличила добычу нефти на 2,2%. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о 488 млн тоннах нефти.

5 декабря вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке ответного решения по введению потолка цен на российскую нефть.

В свою очередь, вице-премьер Новак говорил, что Россия перестанет поставлять свою нефть тем государствам, которые поддержали данное решение.