FinExpertiza: доходы российских регионов в октябре впервые снизились после пандемии

Поступления в консолидированные бюджеты регионов России по итогам октября впервые сократились после начала пандемии. Во второй месяц осени текущего года этот показатель снизился на 6,5% и составил 1,33 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Доходы регионов России от налогов в октябре 2022 года снизились на 6,6%, или на 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021-го. За прошлый октябрь показатель составил 1,43 трлн рублей, за этот — 1,33 трлн», — говорится в материале.

Таким образом доходы российских регионов снизились впервые за 20 последних месяцев — с января 2021 года. Однако общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов с января по октябрь все еще превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов с января по октябрь все еще превышает показатель такого же периода 2021 года почти на 15% и составляет 11,71 трлн рублей. Однако с начала лета разница постепенно сокращается», — уточняется в статье.

2 декабря младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских заявила, что в России снижаются не только объемы поступлений в консолидированные бюджеты, но и реальные доходы местных жителей. По итогам третьего квартала 2022 года реальные доходы граждан снизились в 75 регионах России. Наибольшее снижение наблюдалось в Калужской и Калининградской областях.