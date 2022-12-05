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«Лукойл» может продать свой нефтеперерабатывающий завод на Сицилии до конца 2022 года

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Переговоры о продаже принадлежащего российской нефтяной компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут завершиться до конца 2022 года. Об этом итальянской деловой газете IlSole 24Ore заявил генеральный директор предприятия Евгений Маняхин.

«Как я уже сказал, мы обсуждаем, и если есть обсуждение, значит, есть идея продажи. Мы думаем, что договор купли-продажи может быть заключен в короткие сроки. Вероятно, до конца этого года», — сказал Маняхин.

По его словам, этот НПЗ после продажи готов работать без поставок российского сырья, и уже сейчас нефть, которую отправляют на переработку, поступает по большей части не из России.

Также директор ISAB подчеркнул, что возможное введение внешнего управления во главе с итальянской нефтегазовой компанией Eni может воспрепятствовать продаже НПЗ.

На прошлой неделе сообщалось, что итальянское правительство рассматривает возможность включения завода ISAB на острове Сицилия в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов.

Затем газета Financial Times написала, что компания «Лукойл» возобновила переговоры с американской энергетической Crossbridge Energy Partners о продаже ISAB.

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