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Правобережная Молдавия с декабря временно отказывается от импорта российского газа

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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная часть республики с декабря временно отказывается от поставок газа из России, сообщает ТАСС.

«Впервые правый берег [Днестра] будет обеспечиваться газом из альтернативных «Газпрому» источников», — сказал он.

Министр уточнил, что весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье.

Спыну пояснил, что в результате ответственность за расчеты перед российским газовым холдингом ложится на Приднестровье и газораспределительной компании «Молдавская ГРЭС».

Ранее глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что сумма задолженности перед энергетической компанией «Газпром» за текущие поставки достигла $43,8 млн. В конце ноября Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $590,8 млн.

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