Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар оценил стоимость закупок ЕС российских нефти и газа

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Евросоюз покупает в разы больше ископаемого топлива из России, чем большинство государств, и не имеет права требовать от Индии не делать то же самое. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, с 24 февраля по 17 ноября Европейский союз экспортировал больше ископаемого топлива из России, чем десять любых отдельно взятых стран.

«Европа закупила в шесть раз больше российской нефти, чем Индия, а газа — в бесконечное количество раз больше», — сообщил глава индийского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Джайшанкар подчеркнул, что ЕС также закупает на 50% больше российского угля, чем Индия.

Он добавил, что правительствам и СМИ следует понять действительное положение дел и прекратить требовать от Индии того, чего не соблюдают в Европе.

«Европа выбрала отдать приоритет собственным энергетическим потребностям — это я понимаю. Но почему ЕС требует от Индии не делать то же самое?» — подытожил министр.

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении Индии рассмотреть предложение западных стран ввести предельные цены на российскую нефть. Однако говорить о достижении какого-либо компромиссного решения по этой мере пока преждевременно. Министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури готов рассмотреть возможность ввода предельных цен на нефть из России, в то время как Джайшанкар скептически отнесся к этому предложению.