В КНР заявили о необходимости обеспечить стабильные поставки из-за потолка цен на нефть РФ

Международное сообщество обязано обеспечить стабильные поставки энергоносителей на фоне введения потолка цен на нефть из России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает ТАСС.

Дипломат назвала нефть одним из ключевых сырьевых товаров.

Мао Нин добавил, что двустороннее сотрудничество Китая и России всегда носит взаимовыгодный характер и основывается на принципах взаимного уважения. Она отметила, что все заинтересованные стороны могут приложить конструктивные усилия для обеспечения безопасности поставок нефти.

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте документа говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Ранее в японском МИД заявили, что потолок цен не затронет нефть с «Сахалина-2» для Японии.