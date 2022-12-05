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МИД Японии: потолок цен на нефть из России является временной мерой

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Lucy Nicholson/Reuters

Период действия механизма потолка цен на нефть из России ограничен, но сроки в настоящее время не определены, а уровень может быть пересмотрен, сообщает ТАСС, ссылаясь на разъяснения МИД Японии.

«Конкретный период действия этой меры не установлен, однако эта мера является частью санкций против России и считается временной», — следует из документа.

Там же говорится, что максимальная цена на российскую нефть может быть пересмотрена при необходимости, в настоящее время конкретной даты пересмотра нет.

Также в японском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что уровень потолка цен на российскую нефть касается непосредственно нефти и не включает расходы на транспортировку и страхование.

Ранее в японском МИД заявили, что потолок цен не затронет нефть с «Сахалина-2» для Японии.

3 декабря страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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