«Известия»: ГД предложила разрешить досрочно выходить на пенсию соцпедагогам

В Госдуме предложили разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам, директорам школ и детсадов, а также их заместителях. Об этом сообщает газета «Известия».

С соответствующей идеей выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутаты ссылаются на пояснения Минтруда о том, что досрочный выход на пенсию допускается для профессий с повышенными психофизиологическими нагрузками.

Отмечается, что на текущий момент право на досрочную пенсию имеют соцпедагоги, работающие в спецучреждениях: детских домах или структурах для детей с отклонением в развитии. Однако такие же преподаватели в обычных школах не могут воспользоваться подобной льготой.

Кроме того, депутаты предложили разрешить директорами школ и их заместителям также досрочно выходить на пенсию.

Ранее в Госдуме попросили правительство России разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности.