«Известия»: ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

ООН ведет переговоры по разблокировке российских удобрений с Латвией по запросу РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского.

По информации издания, в Латвии заблокировано более 80% российских удобрений, находящихся в зарубежных портах. При этом в латвийском посольстве в РФ отмечают, что удобрения задержаны, так как являются санкционным товаром. При этом дипломаты уточнили, что в настоящее время идут переговоры по решению этого вопроса с представителями ООН и Еврокомиссии.

«На территории республики заморожены грузы минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, которые контролирует санкционированное лицо», — уточнили в посольстве.

При этом официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано подчеркнул, что российские удобрения не попадают под российские санкции, так как являются гуманитарным грузом.

Ранее сообщалось, что Киев хочет сорвать инициативу ООН по транзиту аммиака из РФ.