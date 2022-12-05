Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Известия»: ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

close
100%
Wikimedia Commons

ООН ведет переговоры по разблокировке российских удобрений с Латвией по запросу РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского.

По информации издания, в Латвии заблокировано более 80% российских удобрений, находящихся в зарубежных портах. При этом в латвийском посольстве в РФ отмечают, что удобрения задержаны, так как являются санкционным товаром. При этом дипломаты уточнили, что в настоящее время идут переговоры по решению этого вопроса с представителями ООН и Еврокомиссии.

«На территории республики заморожены грузы минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, которые контролирует санкционированное лицо», — уточнили в посольстве.

При этом официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано подчеркнул, что российские удобрения не попадают под российские санкции, так как являются гуманитарным грузом.

Ранее сообщалось, что Киев хочет сорвать инициативу ООН по транзиту аммиака из РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть