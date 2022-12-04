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Республиканцы расследуют неудачную «секретную» сделку Вашингтона и Эр-Рияда о добыче нефти

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Представители Республиканской партии объявили о расследовании сообщения о неудавшейся «секретной сделке» по увеличению добычи нефти, которую заключили администрация президента Джо Байдена и Саудовская Аравия, написало агентство Bloomberg.

Представители комитета по надзору из числа республиканцев начали расследовать обвинения, которые представлены в октябрьском материале газеты New York Times. Издание тогда написало, что официальные лица Госдепартамента и Совета нацбезопасности стремились заключить тайное соглашение с Эр-Риядом для увеличения добычи ОПЕК+ в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей в ноябре.

«Если администрация заключает секретные соглашения в ущерб американским производителям энергии и в целях предвыборной кампании, американский народ заслуживает знать об этом», — заявил в письме госсекретарю Энтони Блинкену республиканец Джеймс Комер.

Во второй половине октября газета New York Times написала, что официальные лица США заключили с Саудовской Аравией секретную сделку, связанную с наращиванием добычи нефти до конца 2022 года, однако ожидания чиновников не оправдались.

Июльский визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию был связан, в том числе с вопросом наращивания добычи сырья. Но в начале октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года.

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