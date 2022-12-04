Риелторы заявили, что в России кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

В России начал расти спрос на ипотеку для вторичного жилья, которая выдается со ставкой от 1% годовых. Об этом газете «Известия» заявили в федеральной компании «Этажи».

«Заемщик из собственных средств оплачивает комиссию банку за снижение ставки при оформлении ипотеки. Такая схема выгодна только при определенных условиях и если нужно снизить платежи на весь срок», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, такая программа будет выгодна лишь при длительном сроке ипотеки и если надо уменьшить размер ежемесячного платежа. При этом заемщик не собирается воспользоваться правом на досрочное погашение кредита. В противном же случае выгоднее использовать стандартные ставки по кредитам.

Она добавила, что при небольшом сроке кредита стандартная ипотека становится значительно выгоднее, чем программа со сниженной ставкой. Речь идет о том, что при пониженной ставке за счет оплаты комиссии увеличивается сама сумма кредита, а при стандартных условиях приходится тратить средства на первоначальный взнос.

В середине ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российский Центробанк с 2023 года введет меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, где ставки по жилищному кредиту находятся на околонулевом уровне.