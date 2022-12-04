Исследование: жители России стали пользоваться онлайн-доставкой больше почти в 13 раз

Число онлайн-заказов с курьерской доставкой за 10 месяцев текущего года выросло почти в 13 раз, если сравнивать со схожим периодом 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Также выяснилось, что в четыре раза чаще соотечественники начали пользоваться курьерскими услугами при покупке товара в магазине

«Статистика эквайринговой сети банка показала, что общее количество онлайн-заказов с доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз относительно аналогичного периода прошлого года», — подчеркивается в исследовании.

Для анализа применялись сведения эквайринговой сети по всем покупкам в категории «курьерская доставка» с января по октябрь 2022 года. Учитывались платежи по картам всех банков.

Ранее аналитик Федор Чунижеков предупредил россиян о мошеннической схеме с доставкой товара до двери. По словам эксперта, в период онлайн-распродаж наблюдается рост числа мошеннических схем с различными сайтами-клонами известных интернет-магазинов.