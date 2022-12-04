Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Исследование: жители России стали пользоваться онлайн-доставкой больше почти в 13 раз

close
100%
Depositphotos

Число онлайн-заказов с курьерской доставкой за 10 месяцев текущего года выросло почти в 13 раз, если сравнивать со схожим периодом 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Также выяснилось, что в четыре раза чаще соотечественники начали пользоваться курьерскими услугами при покупке товара в магазине

«Статистика эквайринговой сети банка показала, что общее количество онлайн-заказов с доставкой в январе-октябре 2022 года выросло почти в 13 раз относительно аналогичного периода прошлого года», — подчеркивается в исследовании.

Для анализа применялись сведения эквайринговой сети по всем покупкам в категории «курьерская доставка» с января по октябрь 2022 года. Учитывались платежи по картам всех банков.

Ранее аналитик Федор Чунижеков предупредил россиян о мошеннической схеме с доставкой товара до двери. По словам эксперта, в период онлайн-распродаж наблюдается рост числа мошеннических схем с различными сайтами-клонами известных интернет-магазинов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть