Еврокомиссия: G7 и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на нефть России

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«G7 согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет Евросоюза (ЕС) только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка», — сообщила организация.

Уточняется, что мера вступит в силу 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для нефтепродуктов (цену для нефтепродуктов огласят позднее). Для судов, которые загрузили российскую нефть до 5 декабря и разгрузят ее в порту назначения до 19 января, установили отсрочку в 45 дней.

Ранее 3 декабря пресс-служба Минфина США сообщила, что G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. На тот момент неясен был уровень потолка цены.

Ранее 3 декабря британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен выразил критику ЕС и G7 за введение лимита на стоимость нефти из России.