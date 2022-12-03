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Кабмин смягчил условия для получения грантов семейным фермам и сельхозкооперативам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 1 января 2023 года двум категориям аграриев, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия поддержки. Об этом сообщается на сайте правительства.

Смягчение условий поддержки получат фермерские хозяйства, занимающиеся развитием семейных ферм, и сельскохозяйственные кооперативы, использующие грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, с 1 января животноводы получат новый вид господдержки, который заключается в возмещении части расходов на выращивание крупного рогатого скота. На эти цели в 2023 году выделено 600 млн рублей.

В начале декабря пресс-служба кабмина сообщила, что российское правительство посредством докапитализации Россельхозбанка направит в 2022 году 12,6 млрд рублей на поддержку аграриев в рамках проекта «Экспорт продукции АПК».

До этого сообщалось, что в 2023 году на развитие молодежной политики 42 российских региона в общей сложности получат 5 млрд рублей грантовой поддержки. Программа продлится до 2025 года — за это время на развитие направления выделят 15 млрд рублей.

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