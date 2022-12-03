Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

На месторождении «Узынада» в туркменской части Каспийского моря получен приток газа

close
100%
Depositphotos

На нефтегазовом месторождении «Узынада», находящемся в туркменском секторе Каспийского моря, получили приток природного газа. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан», ссылаясь на вице-премьера Шахыма Абдрахманова.

«Приток природного газа и конденсата получен государственным концерном «Туркменнефть» на месторождении «Узынада» в Балканском велаяте», — отметил Абдрахманов по видеосвязи во время заседания правительства.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов после доклада указал, что открытие новых запасов сырья поможет дать определенный толчок в развитии экономики страны, обеспечив рост производственного потенциала.

30 октября ТАСС сообщил, что власти Турции собрались в 2023 году провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море.

До этого «Нейтральный Туркменистан» сообщал, что Туркмения сможет увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза благодаря вводу в эксплуатацию четвертой ветки газопровода Туркмения — УзбекистанКазахстан — Китай.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть