На месторождении «Узынада» в туркменской части Каспийского моря получен приток газа

На нефтегазовом месторождении «Узынада», находящемся в туркменском секторе Каспийского моря, получили приток природного газа. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан», ссылаясь на вице-премьера Шахыма Абдрахманова.

«Приток природного газа и конденсата получен государственным концерном «Туркменнефть» на месторождении «Узынада» в Балканском велаяте», — отметил Абдрахманов по видеосвязи во время заседания правительства.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов после доклада указал, что открытие новых запасов сырья поможет дать определенный толчок в развитии экономики страны, обеспечив рост производственного потенциала.

30 октября ТАСС сообщил, что власти Турции собрались в 2023 году провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море.

До этого «Нейтральный Туркменистан» сообщал, что Туркмения сможет увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза благодаря вводу в эксплуатацию четвертой ветки газопровода Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай.