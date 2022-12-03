В новых регионах РФ заработают специальные налоговые режимы с 1 января 2023 года

Специальные налоговые режимы для бизнеса начнут работать в новых российских регионах с 1 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«С 1 января 2023 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей начнут действовать специальные налоговые режимы. Нормативные правовые акты, вводящие возможность применения как самих режимов, так и их льготных условий, подписаны главами новых субъектов Российской Федерации», — отметили в публикации.

В публикации ведомство отметило, что также будет введена возможность получения патентов. Это поможет бизнесу применять простые условия налогообложения в тех сферах деятельности, которая связана с облуживанием населения.

В ФНС указали, что начнут действовать льготные ставки для упрощенной системы налогообложения. В Донецкой и Луганской народных республиках ставка будет на уровне 3% при условии, что объектом налогообложения являются доходы. В Херсонской и Запорожской областях ставка будет на уровне 2%.

29 ноября РБК, ссылаясь на полученный законопроект писал, что Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, чтобы адаптировать вошедшие в состав России новые регионы. В документе указали, в частности, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству.