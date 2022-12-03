Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Исследование: банки РФ в октябре выдали максимальное с 2022 года число потребкредитов

close
100%
Depositphotos

Количество выданных в октябре потребительских кредитов достигло в стране максимального значения с начала текущего года — 2,353 млн ссуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения «Скоринг бюро».

Выяснилось, что число новых потребкредитов за второй месяц осени возросло почти на 10% по сравнению с сентябрем. Данная цифра оказалась максимальной, с декабря 2021 года, когда выдали 2,653 млн кредитов.

При этом средний размер кредита резко упал - на 30%, до 159,1 тысячи рублей.

«Результаты потребительского кредитования в октябре являются следствием целого ряда внешних по отношению к кредиторам факторам», — добавили в компании.

Согласно информации бюро кредитных историй, не все кредиторы скорректировали свои политики.

Ранее стало известно, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 6,7% по итогам октября. При этом средний срок кредитования по ипотеке составил 23,3 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть