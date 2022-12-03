Исследование: банки РФ в октябре выдали максимальное с 2022 года число потребкредитов

Количество выданных в октябре потребительских кредитов достигло в стране максимального значения с начала текущего года — 2,353 млн ссуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения «Скоринг бюро».

Выяснилось, что число новых потребкредитов за второй месяц осени возросло почти на 10% по сравнению с сентябрем. Данная цифра оказалась максимальной, с декабря 2021 года, когда выдали 2,653 млн кредитов.

При этом средний размер кредита резко упал - на 30%, до 159,1 тысячи рублей.

«Результаты потребительского кредитования в октябре являются следствием целого ряда внешних по отношению к кредиторам факторам», — добавили в компании.

Согласно информации бюро кредитных историй, не все кредиторы скорректировали свои политики.

Ранее стало известно, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России упали на 6,7% по итогам октября. При этом средний срок кредитования по ипотеке составил 23,3 года.