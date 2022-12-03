Аналитики предсказали укрепление доллара до 65 рублей в декабре

В декабре курс доллара может усилиться до 65 рублей из-за цен на нефть и геополитической обстановки в мире. Об этом газете «Известия» заявили эксперты рынка.

Согласно прогнозу, за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59–60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций, отметили эксперты.

По словам аналитиков, при самом пессимистичном сценарии рубль может ослабнуть до 68 за доллар, а евро будет стоить 71 рубль. Все это произойдет при условии, если будут новые потрясения в геополитике, продолжится рост заболеваемости коронавирусом в Китае, а экспорт из России продолжат ограничивать.

Аналитик группы «Финам» Александр Потавин добавил, что курс рубля стал снижаться еще в конце ноября, когда произошло снижение цен на нефть. Тогда стоимость сырья марки Urals с отгрузкой из Приморска падала до $52 за баррель, а Китай, Индия и Турция требовали дисконта.

30 ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты.