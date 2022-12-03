Власти Крыма заявили о намерениях продлить мораторий на введение курортного сбора

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики намерены продлить введенный ранее мораторий на установление курортного сбора в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешних условиях, когда у нас нет авиаперевозок и Крымский мост находится в ремонте, мы продлим этот мораторий. Вернемся к этой теме, когда все стабилизируется. Рассмотрим все возможности», — сказал Константинов.

Он также отметил, что власти «не против курортного сбора категорически», однако сейчас его введение в Крыму преждевременно.

Ранее сообщалось, что курортный сбор, введенный в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, предлагают распространить на остальные российские регионы. Соответствующий законопроект направил в регионы комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры.

Как пояснил председатель комитета Сангаджи Тарбаев, основная работа над законопроектом начнется осенью, пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным».

1 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму проект закона о праве регионов вводить курортный сбор.