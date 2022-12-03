Аналитик объяснил, почему евро внезапно подорожало

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» объяснил, почему евро внезапно подорожало.

По его словам, укрепление евро к рублю и доллару, которое наблюдается в последние дни, связано с ослаблением американской валюты после заявлений главы Федеральной резервной службы (ФРС) США Джерома Пауэлла, спрогнозировавшего замедление темпов повышения ставок уже в декабре.

Как указал эксперт, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) оценивается рынками с вероятностью 80,6%. Он также считает, что евро может вернуться к уровню 62,5 рублей, если индекс доллара резко начнет расти вверх после заседания ФРС, которое пройдет 14 декабря.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что текущее укрепление евро к мировым валютам, в том числе к рублю, нельзя назвать восстановлением. Евро является главным аутсайдером 2022 года на рынке валют, добавил он.

2 декабря на торгах на Московской бирже курс евро в моменте поднимался выше 65 руб. Это произошло впервые с 7 июля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что до Нового года лучше всего приобрести валюту дружественных стран.

Он отметил, что евро и доллар на фоне санкций сохраняют токсичность, а их покупательная способность сокращается из-за высокой инфляции в Европе и США.