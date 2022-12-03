Минфин США: РФ может продавать нефть по лимиту цен через G7 или снизить объем продаж

В Минфине США заявили, что Российская Федерация может продавать нефть в рамках введенного лимита через поставщиков услуг Группы семи (G7), оставаясь на мировом рынке, или действовать через проводников вне «большой семерки», ограничив объем своих продаж. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Россия может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7. Или Россия может положиться на поставщиков услуг вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен», — сказано в заявлении американского ведомства.

В Минфине указали, что «в экономических интересах» РФ, учитывая предложенную «альтернативы», сохранить объем продаж в прежнем объеме.

В министерстве также считают, что потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель «установлен на достаточном уровне для поддержания понятного экономического стимула» для продолжения ее продаж РФ на мировые рынки. Там добавили, что цена установлена на том уровне, который Москва «исторически одобряла», и который сопоставим с ценой продаж нефти из России до начала специальной военной операции на Украине.

2 декабря стало известно, что страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.