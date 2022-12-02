Еврокомиссия предложила список мер по обходу санкций, которые будет считать преступлениями

В Еврокомиссии разработали Директиву, определяющую список действий по обходу санкций, которые будут считаться преступлениями. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

По информации ЕК, новая директива позволит закрыть существующие в законодательстве лазейки и сдерживать нарушителей антироссийских санкций ЕС.

К списку действия, которые будут расцениваться как уголовные преступления, предлагается причислить невозможность заморозить средства, предоставление средств и экономических ресурсов лицам из санкционного списка, заключение сделок с третьими странами, находящимися под санкциями ЕС, и проч.

Физические лица за нарушение директивы будут наказываться лишением свободы на срок до 5 лет. Юридическим лицам будут грозить штрафы в размере не менее 5% от общего оборота по данным за год до вынесения решения о штрафе.

Уточняется, что предложение Еврокомиссии обсудят Европарламент и Европейский совет.

Ранее президент Александр Вучич заверил ЕС, что через Сербию не будут обходить антироссийские санкции.