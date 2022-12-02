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Президент Вучич заявил, что Сербия тратит на импорт газа по €200 млн ежемесячно

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Johanna Geron/Reuters

Сербия каждый месяц тратит €200 млн на импорт газа и до €100 млн на закупку электроэнергии без учета расходов на ее производство. Об этом рассказал президент республики Александр Вучич по итогам подписания соглашений с Евросоюзом (ЕС) о целевой финансовой помощи, написало РИА Новости.

«По комбинированным ценам мы в любом случае не расходуем меньше €200 млн в месяц, а за электричество, только за импорт электроэнергии, не говорим о производстве, расходуем от €42 млн в ноябре и ожидаемых от €90 млн до €100 млн в декабре», — сказал глава государства.

Также Вучич сообщил, что Сербия в рамках диверсификации поставок занимается строительством газопровода на границе с Болгарией, по которому начнет импортировать газ из Азербайджана и сжиженный природный газ (СПГ) из Греции.

Во второй половине ноября генеральный директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что республика с 1 декабря начнет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России.

В конце ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре заявила, что электроэнергия в стране в 2023 году подорожает почти на 10%, а стоимость газа поднимется на 11%.

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