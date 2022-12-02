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Жители ДНР смогут обменять гривны на рубли с 1 января

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Жители Донецкой народной республики смогут с 1 января 2023 года обменять украинские гривны на российские рубли в отделениях банков. Об этом сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен можно будет осуществить в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Это касается как купюр, так и монет.

Согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории Донецкой народной республики является рубль, поэтому с 1 января 2023 года обращение гривны на территории ДНР будет прекращено.

В начале октября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинская гривна уже почти не ходит в регионе и обесценилась до 50 копеек.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

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