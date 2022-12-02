ЦИАН: в шести районах Москвы резко снизилось количество сделок с новостройками

По итогам первых десяти месяцев 2022 года в шести районах Москвы резко снизилось число сделок с новостройками. Среди таких локаций оказались поселение Десеновское, Первомайское, Сосенское, Внуковское, Рязановское и Московский, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

Лидером среди районов Москвы по темпам снижения спроса на сделки с новостройками стало поселение Десеновское. Там количество заключенных договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) снизилось до 1,8 тыс., продемонстрировав более чем двукратный спад в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по этому показателю оказалось поселение Первомайское (-29.9%; до 75 сделок), а тройку замкнуло Сосенское (-29,3%; до 6,1 тыс.), говорится в материале.

В топ-6 рейтинга также вошли поселения Внуковское (-24%; до 1,4 тыс.), Рязановское (-22,6%; до 1,6 тыс.) и Московский (-9,1%; до 2,8 тыс.). В общей сложности на первичном рынке недвижимости Новой Москвы было заключено 16,6 тысячи ДДУ. Этот показатель по итогам первых десяти месяцев 2022 года снизился на 27% в сравнении с данными за аналогичный период 2021-го, уточняется в статье.

1 декабря эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» заявили, что стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Москвы по итогам ноября опустилась до уровня февраля 2022 года. В прошлом месяце квадратный метр жилья там стоил 253,5 тыс. рублей, а в феврале — 253,3 тыс. руб. (+ 0,1%).