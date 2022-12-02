Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Три российских города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики».

Лидерами по росту новостроек за последние 12 месяцев стали Омск, Новосибирск и Волгоград.

В Омске число строящихся домов выросло в 3,8 раза — с пяти до 19, в Волгограде — в 1,6 раза (с 19 до 32), в Новосибирске — в три раза (с 90 до 275).

Столица заняла только четвертое место. Здесь произошло увеличение темпа в 1,2 раза. В ноябре прошлого года в городе было 745 строящихся домов, сегодня их число выросло до 925.

По объему предложений Москва остается лидером.

Отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Уфе.

Ранее в Центробанке России не увидели необходимости в продлении льготной ипотеки под 7%. Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Срок действия программы закончится 31 декабря 2022 года.

Накануне в пресс-службе российского Центробанка сообщили о появлении в перспективе нескольких лет системы жилищных сбережений, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть