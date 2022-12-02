Россиянам рассказали, когда банковскую карту надо срочно заблокировать

Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников и других злоумышленников, следует в определенных случаях блокировать банковскую карту. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Первый случай, когда необходима блокировка, это в случае утери. Если карта найдется, ее можно разблокировать через мобильный банк, если нет – подать заявление на перевыпуск.

Заблокировать карту стоит, если ее «съел» банкомат. После этого нужно обратиться к сотрудникам банка.

Также блокировка необходима при утечке персональных данных, известных только владельцу «пластика», добавила Валишвили.

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