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Российский кабмин вдвое сократил количество получателей IT-ипотеки

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство вдвое сократило число сотрудников аккредитованных IT-компаний, которые могут получить льготную ипотеку, — до 5 тыс. человек. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого предполагалось, что кредит на льготных условиях могут получить не менее 10 тыс. айтишников. В первой половине октября стало известно, что кабмин сократил объем выделяемых из резервного фонда денег на поддержку IT-компаний. Тогда в том числе ассигнования на субсидирование льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний уменьшили до 500 млн руб. с изначальных 1,5 млрд руб.

Льготную ипотеку для IT-специалистов в стране запустили в мае. Ее стали выдавать под 5% годовых сотрудникам IT-компаний в возрасте от 22 до 40 лет с заработком от 200 тыс. руб. в месяц.

В начале сентября газета «Известия» написала, что в крупных российских банках констатировали снижение спроса на программу льготной ипотеки среди IT-специалистов.

Ранее 1 декабря первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что Центробанк не видит необходимости в сохранении нынешнего вида программы льготной ипотеки на новостройки.

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