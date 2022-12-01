Reuters: в США призвали осторожно подходить к установлению низких цен на нефть из России

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо подходить с осторожностью к вводу предельных цен на российскую нефть. Стоимость топлива не должна быть слишком низкой в рамках ценового потолка, сообщает Reuters со ссылкой на слова американского чиновника.

Страны ЕС пока не могут договориться о конкретной планке предельных цен на российскую нефть. В то время как одни государства предлагают установить ценовой потолок на уровне $65-70 за баррель, Польша настаивает на гораздо более низком значении $30. Последний выбор может стать для европейских властей весьма рискованным.

«Предельная цена в размере 65 долларов за баррель и так станет «значительной» для российского экспорта, учитывая, что с марта средняя стоимость Urals составляла 78 долларов за баррель», — говорится в материале.

По словам источника агентства, в последнее время российская марка нефти Urals торговалась на рынке со скидкой около $23 за баррель к эталонному сорту североморской Brent. С учетом того, что стоимость Brent в настоящее время колеблется в районе $85, реальная цена Urals сейчас составляет примерно $62. Этот уровень (плюс минус) и должен стать ориентиром для европейских властей при введении предельных цен на российское сырье.

30 ноября агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза обсуждают потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Такая планка могла бы помочь странам-участницам блока прийти к необходимому консенсусу после безуспешных переговоров по этому вопросу на предыдущих деловых встречах.