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Юрист рассказал, почему стоит закрывать неиспользуемые банковские счета

Юрист Гусятников: неиспользуемые банковские счета стоит закрыть из-за возможной комиссии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил, что банковские счета, которыми вы не пользуетесь, стоит закрывать, потому что на них может образоваться задолженность. Об этом он сообщил агентству Prime.

Как рассказал юрист, в большинстве случаев обслуживание банковских счетов бесплатное, но бывают счета, где за это берут комиссию. Такая информация, как он уточнил, прописывается в договоре открытия счета.

Если упустить этот пункт, на счету начнет копиться задолженность, о которой можно не узнать, если не пользоваться мобильным приложением банка, отметил он.

Гусятников подчеркнул, что если вы заблокировали и выбросили карту это не означает, что этот счет будет закрыт и там также может появиться задолженность.

Эксперт напомнил, что узнать о своих счетах можно на Госуслугах или в личном кабинете налоговой. При этом он уточнил, что там не будет информации о счетах, которые были открыты до 1 июля 2014 года.

Он также добавил, что за хранение счетов в иностранной валюте взымается комиссия, однако если вы решитесь закрыть его, стоит учитывать, что некоторые банки перестали открывать новые валютные счета.

Ранее специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян предупредил, что финансово-кредитные учреждения анонсируют повышенные ставки к депозитам, но к таким предложениям стоит относиться с осторожностью.

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