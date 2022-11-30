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Минэнерго США: коммерческие запасы нефти снизились на 12,6 млн баррелей

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Sue Ogrocki/Reuters

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 12,6 млн баррелей (на 2,9%), до 419,1 млн баррелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные еженедельного обзора американского минэнерго.

В ведомстве уточнили, что данный показатель стал самым минимальным с августа 2022 года.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщало, что Соединенные Штаты утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире.

Позднее Байден представил свой план по стабилизации цен на нефть, согласно которому США продадут 15 млн баррелей из национального стратегического нефтяного резерва к концу года, а пополнение запасов начнется, когда цены упадут ниже $70 за баррель. Его план направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть.

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