РИА Новости: в ЕС намерены установить потолок цен на нефть из России на уровне $62

Источник в Брюсселе рассказал, что Евросоюз, скорее всего, установит потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии понизить его. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комиссия ЕС первоначально предлагала $65-70 за баррель в качестве ценового потолка на российскую нефть», — заявил источник.

Он уточнил, что в случае, если страны – члены Европейского союза не смогут уладить разногласия насчет максимального уровня цен на нефть, Еврокомиссия вряд ли отодвинет предельный срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.

«Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже $62, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС», — резюмировал источник.

Он также отметил, что существенное давление на ЕК оказывается с целью достижения соглашения до 5 декабря.

«Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь «разрушительные последствия для всех».