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В МИД РФ заявили, что примут адекватные меры в случае конфискации российских активов в ЕС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва примет адекватные меры, если власти Европейского союза решат конфисковать российские активы, передает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что речь идет как о собственности граждан России, так и российских предприятий и государственных организаций.

Захарова отметила, что пока не может сказать, какие это будут меры — зеркальные, симметричные или ассиметричные, это будет зависеть от антироссийских мер.

«Но они будут ответными и настоящими, на словах это ничего не останется, и ответственность за их последствия, в том числе для интересов европейского бизнеса, будет лежать исключительно на Брюсселе», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что председатель Европейской комисси Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, в котором осудила военную спецоперацию России на Украине и предложила направить замороженные российские активы Киеву.

Ранее в Банк России сообщили, что не рассматривает выкуп заблокированных активов, но взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по ним.

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