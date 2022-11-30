Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, который предлагает приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей, написало РИА Новости.

В соответствии с пояснительной запиской, нововведение предполагает приостановку действующей «нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов».

В Совфеде отметили, что уровень прожиточного минимума увеличится на 456 руб. относительно показателя от 1 июня 2022 года.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в России на уровне 14 375 руб.

Тогда же сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представил результаты опроса о самом высоком минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который хотели бы жители Москвы, Владивостока и Хабаровска.