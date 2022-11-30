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«Роснефть», МГИМО и университет Цинхуа договорились о сотрудничестве в сфере образования

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Zamir Usmanov/Global Look Press

На Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме «Роснефть», Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД России) и один из ведущих вузов КНР ‑ университет Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность организации обучения работников «Роснефти» в рамках совместных образовательных программ. Так, сотрудники компании смогут обучаться в том числе по таким направлениям как международный бизнес в нефтегазовой отрасли; альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии; управление крупными нефтегазовыми проектами; цифровизация, искусственный интеллект и новые технологии в нефтегазовой отрасли и др.

Также в рамках договоренностей предполагается проведение совместных стажировок, «круглых столов», совещаний и конференций. При этом для реализации соглашения на паритетной основе будет создана совместная рабочая группа.

«Обучение и развитие кадров являются стратегически важными задачами, предусмотренными стратегией «Роснефть-2030». Компания предоставляет своим сотрудникам возможности для постоянного совершенствования профессиональных и личных навыков и компетенций,» — говорится в сообщении «Роснефти».

В компании напомнили, что единая корпоративная система обучения «Роснефти» охватывает все категории работников и направления бизнеса. Кроме того, для проведения обучения привлекаются преподаватели ведущих российских и зарубежных вузов, образовательные и консалтинговые компании. Программы обучения адаптируются под текущие и стратегические задачи компании.

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