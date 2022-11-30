Генсек НАТО Столтенберг заявил о решении стран НАТО снизить свою зависимость от Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны – члены НАТО решили снизить свою зависимость от Пекина и других «авторитарных режимов». Об этом генсек Североатлантического альянса сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, министры рассматривали «амбициозное военное развитие КНР, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность».

Генсек НАТО отметил, что украинский кризис должен привести «к переоценке зависимости альянса от авторитарных режимов, не в последнюю очередь — Китая, с точки зрения логистических цепочек, технологий и инфраструктуры».

«Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы также должны быть осведомлены о наших зависимостях, мы должны снижать наши уязвимости и управлять рисками», — сказал он.

Ранее Йенс Столтенберг заявил о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «есть поддержка со стороны союзников по НАТО и со стороны Европейского союза».