На портале Госуслуг стал доступен SberPay

Клиентам Сбера стала доступна оплата штрафов, госпошлин и налогов с помощью SberPay на сайте и в мобильном приложении портала Госуслуг, сообщает пресс-служба банка.

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Огуряев.

В свою очередь директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых заявил, что с платежной системой Сбера удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете.

«Популярность таких платежей растет, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причем до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи», — добавил он.

Отмечается, что для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. При этом ля оплаты через приложение «Госуслуги» достаточно перейти по кнопке SberPay.

Также в Сбере подчеркнули, что до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков. Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.