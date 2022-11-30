Застройщики и риелторы выступили против отмены льготной ипотеки в России

Российские застройщики и риелторы выступили против отмены программы льготной ипотеки, ставка по которой находится в настоящее время на уровне 7% годовых. Это негативным образом скажется на всех участниках внутреннего рынка недвижимости из-за большой доли сделок с использованием данной программы, сообщает News.ru со ссылкой на мнение различных компаний.

«От всех ипотечных сделок застройщика доля покупок с использованием льготной ипотеки превышает 70%», — заявила коммерческий директор девелоперской компании ФСК Ольга Тумайкина.

Однако в случае отмены льготной ипотеки под 7% годовых пострадают не только застройщики и риелторы, но и рядовые граждане. Если власти не станут продлевать действие программы на 2023 год, ставки по кредитам на рынке недвижимости могут вернуться к 12%. В итоге гражданам придется платить больше в рамках ежемесячного платежа, а максимальная сумма займа может, напротив, снизиться.

В «ИНКОМ-Недвижимости» предположили, что в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году спрос на объекты недвижимости в России может резко сократиться. В компании допустили спад интереса к жилью со стороны россиян на 80%. Однако после стремительного снижения последует «период адаптации» рынка к новым ставкам, который продлится не менее одного квартала.

29 ноября аналитики консалтинговой компании Frank RG заявили, что объемы выдачи ипотеки в России в 2022 и 2023 годах не вернутся к рекордным показателям докризисного 2021-го. В текущем году показатель составит 4,7 трлн рублей, в следующем — достигнет 5,4 трлн, однако эти значения будут ниже 5,8 трлн, которых удалось достичь по итогам 2021 года.