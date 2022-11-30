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МИД РФ обвинил Еврокомиссию в попытке «своровать» замороженные российские активы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Еврокомиссия (ЕК) пытается «не мытьем, так катаньем своровать» деньги из замороженных активов РФ. Его слова передает РИА Новости.

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — заявил Грушко.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины.

Она подчеркнула, что Россия должна «финансово заплатить» за «ущерб, нанесенный Украине», — фон дер Ляйен оценила его в €600 млрд.

По ее словам, у Еврокомиссии есть «средства заставить Россию заплатить». Она упомянула заблокированные €300 млрд резервов Центробанка России и €19 млрд финансов «российских олигархов».

Ранее Банк России сообщал, что не рассматривает выкуп заблокированных активов, однако взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по ним.

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