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Экономист Дискин заявил о возможных колебаниях курса рубля в районе 5% в декабре

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин.

«В условиях дефицитного бюджета я предвижу некоторое повышение курса доллара и евро и понижение курса рубля, но не вижу ничего драматичного — колебания уложатся в 5%», — отметил Дискин.

По его словам, особо серьезных колебаний российской валюты в декабре не будет, так как на отечественном валютном рынке есть достаточно много валюты. Поэтому все, кому она нужна, ее приобретают.

Он добавил, что укрепление доллара и евро также не будет сильным из-за того, что в этом заинтересован Минфин.

25 ноября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в 2023-м тенденция укрепления американской валюты может сохраниться из-за глобальной рецессии, что, с большой долей вероятности, приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар.

До этого Васильев заявил о выгодности курса доллара и евро для покупки сейчас. Это обусловлено низкой разницей между покупкой и продажей ведущих зарубежных валют.

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