Минпромторг предложил продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 30 июня

Министерство промышленности и торговли предложило продлить квоту на вывоз из России лома и отходов черных металлов вплоть до 30 июня 2023 года. Размер квоты должен сохраниться на прежнем уровне — 600 тыс. тонн, говорится в подготовленном ведомством соответствующем проекте постановления правительства.

При этом речь об экспорте лома и отходов черных металлов из России в государства, не являющиеся участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно тарифную квоту на вывоз <....> лома и отходов черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 тыс. тонн», — говорится в документе.

Мера предусмотрена для обеспечения ломом черных металлов российских предприятий. Данный вид металла является для металлургического сектора одним из ключевых в условиях санкционного давления. Проектом также предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €5 за тонну, внеквотной ставки — не менее €290 за тонну, уточняется в пояснительной записке.

Изначально правительство России решило вести квоту на вывоз из страны лома и отходов черных металлов с 1 июня 2022 года. Мера действовало вплоть до конца июля, однако тогда власти продлили ее сроки до конца текущего года.

24 ноября в Министерстве финансов заявили, что в ведомстве допускают возможность ввода лимита на вывоз золота из страны. При этом Минфин не собирается запрещать сделки купли-продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке.