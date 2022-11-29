Rebelión: антироссийская политика может привести к снижению влияния ЕС в мире

Антироссийская политика Евросоюза может привести к снижению влияния альянса в мире. Об этом пишет обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.

По словам обозревателя, Европейский союз фактически совершил «экономическое самоубийство» своими попытками сдержать рост влияния России на международной арене.

При этом США смогли разорвать экономические связи между ЕС и Россией и установили энергетическую зависимость Брюсселя от Вашингтона. Кроме того, Штатам удалось покончить с доминированием евро над долларом, говорится в публикации.

«Самым страшным бумерангом в истории ЕС стали санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России», — пишет Казари.

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