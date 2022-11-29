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Суд в Башкирии обязал компанию «Роснефтехим» избавиться от приставки «Рос» из-за ассоциации с Россией

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Газета.Ru

Компании «Роснефтехим» придется убрать из названия приставку «Рос» из-за ассоциации с Россией. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Башкирии по требованию межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС).

Требование сменить название никак не связано с риском попадания компании под действие международных санкций против России. У руководства «Роснефтехима» не было специального разрешения на использования такой приставки в наименовании, которое полагается иметь в таком случае на основании пункта 4 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«Фирменное наименование ЗАО ИПК «РОСНЕФТЕХИМ» содержит сокращение «РОС», которое представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание, сокращенное от слов «Российский», «Россия», вызывающее стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах», — говорится в документе.

18 октября аналитики компании Liber Research Community (LRC) представили данные, согласно которым с конца февраля в Гонконге количество компаний со словом «Россия» в названии в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года увеличилось почти втрое. С 24 февраля по 10 октября было зарегистрировано 35 подобных фирм, за тот же отрезок времени в 2021-м — только 13.

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