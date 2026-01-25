Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о бесполезности союзников в Афганистане

Слова президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО избегали пребывания на линии фронта в Афганистане, выходят за рамки приличия и принижают наследие чешских военных. Об этом в интервью изданию Novinky рассказал чешский премьер Андрей Бабиш.

По его словам, Трамп часто любит провоцировать своими заявлениями, но данное высказывание принижает наследие военных Чехии, которые пострадали в ходе миссий союзников.

До этого бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг в интервью Bild раскритиковал заявление Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане.

Заявления Трампа также подверг критике представитель немецкой фракции ХДС/ХСС Томас Эрндль. Он отметил, что глава Белого дома «оскорбил всех ветеранов НАТО, которые поддерживали США после 11 сентября 2001 года, и особенно тех, кто так и не вернулся домой к своим семьям».

Трамп заявил, что не знает, будут ли союзники США по НАТО «рядом», если Америка будет в них нуждаться. По словам главы Белого дома, когда США отправили войска в Афганистан, союзники «оставались немного позади, подальше от линии фронта».

Ранее премьер Италии Мелони раскритиковала Трампа.