В Армении два человека погибли при взрыве гранаты во время ссоры в кафе

РИА Новости: двое погибли, один ранен от взрыва гранаты в армянском Горисе

Два человека погибли, один получил ранение в результате взрыва гранаты в армянском городе Горис Сюникской области. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

«В Горисе, по предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранение», — уточнил Саркисян.

В настоящее время стало известно, что один из погибших - водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна, передает агентство. Отмечается также, что гранату взорвали участники конфликта во время ссоры, возникшей на бытовой почве.

В МВД Армении сообщили, что сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.

