Две трети россиян, обратившихся в 2022 году к перекупщикам вещей, сделали это впервые в жизни

На фоне ухода и приостановки деятельности в России зарубежных производителей мебели и одежды россияне стали обращаться к так называемым байерам – перекупщикам вещей. Речь идет о приобретении товаров под заказ через посредника с доставкой из-за рубежа. 68% россиян в 2022 году обратились к байерам впервые в жизни. 32% граждан практиковали это и ранее, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«Россияне ищут возможности продолжать покупать продукцию тех или иных брендов, которые ушли из России или приостановили свою деятельность в стране. Например, IKEA, Zara, Dyson, Nike, H&M. 31% опрошенных приобретали через перекупщиков товары именно этих производителей. 68% опрошенных обратились к байерам впервые в жизни, оставшиеся 32% респондентов делали это ранее», — рассказал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.

По данным MoneyMan, 74% опрошенных заплатили посреднику комиссию за услугу в размере 10-20% от стоимости заказа. До 10% заплатили 13% опрошенных. Свыше 20% --7% опрошенных. Оставшиеся 6% респондентов затруднились указать размер комиссии.

По словам Весовщука, почти каждый пятый так или иначе использует заемные средства при обращении к байерам. В большей степени это характерно для женщин, добавил эксперт.

82% опрошенных оплатили покупку полностью из своих средств. 18% частично или полностью использовали деньги, взятые в долг у банков, МФО, друзей, родственников и т.д. Более половины в данной категории респондентов (58%) — женщины.

Опрос MoneyMan проводился в период с 24 по 31 октября 2022 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет по всей России, которые в текущем году хотя бы один раз совершили покупку по вышеуказанной схеме.